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среда, 17 июля 2019 16:35

Молдова заинтересовалась украинскими газохранилищами: подробности

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Молдова заинтересовалась украинскими газохранилищами: подробности
Молдова ведет переговоры с Украиной об аренде газовых хранилищ. Фото: Politeka.net

Молдова планирует арендовать украинские подземные хранилища для хранения газа.

"Газовое соглашение Молдовы с Россией заканчивается в конце 2019-го. Будем вести переговоры о новом соглашении о ценах на газ. Сейчас ведем переговоры с Украиной о возможной аренде газового хранилища в Украине, чтобы через него проводить реверсные поставки газа из Европы", - сообщил министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску, пишет Euractiv.

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По его словам, Молдова также может использовать газовые ресурсы. Например, строится газопровод из Румынии.

Президент Молдовы Игорь Додон отмечает, что прекращением транзита газа через Украину негативно скажется на доходах Молдовы от транзитных услуг. Также может повлиять на прекращение поставок российского газа в республику.

Молдова покупает газ у российского Газпрома по контракту 2008 года, который ежегодно продолжают. Стоимость газа для Молдовы привязана к ценам на нефть мире. Во время встречи глав государств в Москве в феврале 2019-го Игорь Додон просил российскую компанию предоставить скидку 25%.

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