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вторник, 18 августа 2020 10:31

Могут быть перебои поставок горючего: как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины

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Могут быть перебои поставок горючего: как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Из Беларуси в Украину поставляют более 30% всего топлива. Фото: pixabay.com

В Беларуси фиксируют массовые забастовки на крупных предприятиях - "Беларуськалий", "Нафтан", Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Белорусский металлургический завод. Работники не признают результатов президентских выборов 2020 года.

Gazeta.ua спросила экспертов, как события в Беларуси могут повлиять на экономику Украины:

Глеб ВЫШЛИНСКИЙ, директор Центра экономической стратегии:

Теоретически проблемы в Беларуси могут привести к перебоям поставок нефтепродуктов в Украину.

"Также мы импортируем оттуда другие товары, но они не ежедневного потребления. Например, есть контракты на поставку грузовой техники, авто, городских транспортных средств. Условно говоря, задержки на несколько недель таких поставок больших проблем не создадут. Кроме того, сознательно закрывать белорусский рынок для экспорта украинских товаров никто не будет. Скорее могут быть проблемы со спросом на них", - объясняет Вышлинский.

По его словам, ситуация в Беларуси опасна, поскольку создает риск опрокидывания пожара на соседние государства.

"Если политический конфликт внутри Беларуси продолжит развиваться, подключатся российские правоохранительные органы или вооруженные формирования, это негативно повлияет на Украину с геополитической точки зрения. В частности, на стоимость украинского долга, спрос на него", - подытожил экономист.

Андрей НОВАК, экономист:

По словам Андрея Новака, забастовки в Беларуси критически на состояние украинской экономики не повлияют.

Ситуация с белорусским импортом будет зависеть от продолжительности забастовок

"С соседней страной имеем сравнительно небольшой товарооборот, причем не в пользу Украины. Имеем отрицательное торговое сальдо - белорусских товаров на украинском рынке продается больше, чем украинских на белорусском. Если белорусские предприятия бастуют и не работают, то можно спрогнозировать, что импорт местных товаров в Украину сократится. Сбалансированная торговля положительно повлияет на курс гривни", - говорит Новак.

Добавляет, что ситуация с белорусским импортом будет зависеть от продолжительности забастовок. Ведь торговля происходит со складов, где есть запас продукции на несколько месяцев.

Алексей КУЩ, эксперт по вопросам экономики Института Growford:

"Если в Беларуси начнется экономический кризис, остановятся нефтеперерабатывающие мощности, в том числе Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Украине придется искать новые источники поставок, которые могут быть значительно дороже. Пострадают наши аграрии, армия, которая использует белорусский дизель", - объясняет Кущ.

Однако перед Украиной открывается окно экономических возможностей. Прежде всего - развитие отечественного машиностроения, говорит экономист.

"Если Беларусь не сможет дотировать своих производителей и поддерживать их с помощью экспортостимулирующих программ, то их производство значительно сократится. Есть возможность хотя бы частично переориентировать потоки на территорию Украины. Кроме того, торговое сальдо Украины и Беларуси всегда было негативным. Есть шанс хоть немного выровнять его в нашу пользу. Таким образом приостановить экспансию белорусских товаров на украинский рынок и дать шанс отечественным производителям", - подытожил Кущ.

Перед Украиной открывается окно экономических возможностей. Прежде всего - развитие отечественного машиностроения

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Сергей КУЮН, директор Консалтинговой группы "А-95":

Из Беларуси в Украину поставляют более 30% всего топлива.

"Нефтеперерабатывающие заводы пока работают. О забастовке заявили работники завода "Нафтан". От второго и основного поставщика топлива в Украине - Мозырского НПЗ - новостей нет. Правда проблемы с поставками из Беларуси могут угрожать нам максимум двух или трехнедельной турбулентностью. Говорить о дефиците горючего, или стремительном росте его стоимости не стоит", - говорит Куюн.

На украинском рынке уже полгода огромный избыток дизтоплива и бензина

По его словам, на украинском рынке уже полгода огромный избыток дизтоплива и бензина. Трейдеры продают его, в лучшем случае, в ноль.

"Кроме того, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. За счет диверсификации поставок кризисы для конечного потребителя проходят незаметно. Единственная действительно проблемная позиция - битум. Его из Беларуси импортируем 50%. Поставки заменить объективно ничем - российские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики страны - это не вопрос стратегической важности", - подчеркнул эксперт.

17 августа оппозиция объявила общенациональную забастовку в Беларуси. Люди требуют отставки президента. В то же время в Европарламенте не только не признали Александра Лукашенко действующим переизбранным президентом Республики Беларусь, но и объявили его персоной нон грата.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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