МО Украины закупает дорогие гражданские МАЗы - Вовнянко

Журналист Дмитрий Вовнянко рассказал о претензиях военных к грузовым автомобилям, которые сейчас поступают в войска

Журналист Дмитрий Вовнянко обнародовал факты печального состояния поставок автомобильного транспорта в Министерство обороны Украины.

На своей официальной странице в Facebook он рассказал о претензиях к военным грузовым автомобилям, которые сейчас поступают в войска.

"Рации нету, лебедка - одно название, в кузове вентиляционных клапанов нету, шанцевый инструмент какой-то гражданский, еще и ящик прицеплен так, что отрывается сразу" - приводит свой разговор с украинским военным Вовнянко. При этом он отмечает, что речь идет о гражданском автомобиле "МАЗ", который закуплено недавно для нужд МО Украины. Произошло это после того, как украинский КрАЗ и "Богдан" были не допущены к участию в тендере на закупку грузовиков.

Вспоминая обстоятельства появления новых автомобилей в войсках в предыдущие годы, журналист отметил, что ранее в армию поступали полноценные армейские машины.

"МАЗы", которые начали поставлять в ВСУ, были не совсем оригинальными "МАЗами". Правильно они назывались "Богдан-63172". Это было шасси "МАЗ", на которое ставили китайский двигатель "WeichalPower", турецкое сцепления "Hummer", и коробку передач "Fast Gear". К этому на машину ставили улучшенный кузов, в котором предусмотрены освещение и вентиляционные клапаны. Была предусмотрена система регулирования давления в шинах. На грузовик ставили лебедку с тяговым усилием в 12 тонн и тросом в 60 м. Машину укомплектовали специализированным армейским шанцевым инструментом. И бонус - на авто ставили рацию. В итоге выходил полноценный армейский грузовик", - сообщил Дмитрий Вовнянко.

Комментируя цену автомобилей, журналист напомнил, что "Богдан-63172" оказался дешевле, чем КрАЗ, при этом наибольшей "трагедией" конкурентов он называет отсутствие жалоб на новый автомобиль.

"Однако, была деталь, которую просто не могли обойти импортеры автомобилей, конкуренты, зраднюки и всепропадлы всех мастей. Одним из владельцев корпорации "Богдан" был Олег Гладковский - заместитель председателя СНБО. Конечно, сразу по методу "клевета в виде версий" были распространены слухи о "сверхдоходах Гладковского на продаже грузовиков в ВСУ" - отметил Вовнянко.

Возвращаясь к теме современных закупок, автор сообщил, что сейчас Министерство обороны закупает гражданские "МАЗы" дороже на 200 000 гривен за единицу, чем военная версия от "Богдана", а завод в Черкассах, где изготавливали армейские грузовики, остановил производство.