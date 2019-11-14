Миссия МВФ в Украине: подробности

Предыдущий раз миссия Фонда была в Киеве с 12 по 26 сентября. Фото: 5.ua

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину. В Киеве работу начала во главе с Роном ван Роденом.

С украинской властью миссия обсуждает новую программу сотрудничества, сообщили в представительстве МВФ в Украине.

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Предыдущий раз миссия Фонда была в Киеве с 12 по 26 сентября. Правда окончательных договоренностей о дальнейшей поддержке МВФ не удалось достичь. В то же время миссия акцентировала внимание на важности независимости Нацбанка и защиты финансовой стабильности.

По словам директора Европейского департамента МВФ Пола Томсена, новая программа МВФ для Украины рассчитана на три года. Будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ.

Украина договаривается с МВФ о новой программе, которая предусматривает предоставление кредита в $5 млрд. Программа будет рассчитана на 3 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на 3 источника, знакомые с ходом переговоров.