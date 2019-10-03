Миссия МВФ уехала из Украины, потому что имела приобретенные билеты на самолет

Маркарова рассказала о работе с миссией МВФ. Фото: "Лига"

Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о сотрудничестве с миссией Международного валютного фонда.

В эфире "Завтрака с 1+1" у нее спросили, почему представители МВФ уехали из Украины без объявления решения и продолжаются ли переговоры.

"Миссия МВФ покинула Киев потому, что у них были куплены билеты именно на этот день", - объяснила Маркарова.

Сначала переговоры велись дистанционно. Затем представители миссии МВФ приехали в Киев, где работали еще две-три недели. Из Вашингтона работа продолжалась снова удаленно.

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"Сейчас переговоры продолжаются, мы обсуждаем программу. Это абсолютно нормальный процесс. Нам нет большой потребности именно в этом году получить транш, но такая возможность есть. Средства МВФ идут в резервы, поэтому это не влияет на колебания рыночного курса. Все средства, которые нам давал МВФ, за исключением 2015-го, шли в резервы Нацбанка и там они и находятся", - отметила Маркарова.

Украина обсуждает новую кредитную программу с Международным валютным фондом. "Между Украиной и МВФ идут активные дискуссии о новой долгосрочной программы. Эта программа продлится около 3-х лет и предусмотрит финансирование проведения в Украине реформ", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.