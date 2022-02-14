Мировые рынки падают из-за потенциального вторжения России в Украину

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Мировые рынки падают в понедельник, поскольку инвесторы все больше озабочены потенциальным вторжением России в Украину, сообщает CNN.

Европейские фондовые рынки открылись резким понижением в понедельник, немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли 3%. Британский FTSE-100 снизился на 2%. Данные приведены по состоянию на 12 часов по Киевскому времени.

Азиатские рынки завершили сессию в понедельник в красном цвете.

Между тем, российский рубль, после незначительного обесценевания утром, начал укрепляться.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину. Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля, который также объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве. МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции делали подобные заявления еще раньше.