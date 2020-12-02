Минздрав просит на медицину 300 млрд грн: на что планируют использовать деньги

Минздрав просит из госбюджета выделить на медицину в 2021 году 296 млрд грн. Фото: pexels.com

На медицину в 2021 году необходимо выделить почти 300 млрд грн. В эту сумму заложено лечение пациентов и повышение зарплат для медиков.

Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Сегодня".

По его словам, Минздрав просит из госбюджета выделить на медицину в 2021 году 296 млрд грн.

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"Там нет роскоши, излишков. Там есть минимальная потребность, которая нам необходима на финансирование медицины, для того чтобы выживать. Чтобы, если с человеком что-то случится, он ехал в больницу и не думал, хватит ли денег... Эта сумма рассчитана на каждое конкретное заболевание. Мы хотим, чтобы человек ничего не покупал... Все это мы заложили в бюджете на следующий год. Кроме того - это зарплата наших врачей ", - сказал Степанов.

Заложенных в госбюджете-2021 средств недостаточно для обеспечения Программы медицинских гарантий.