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суббота, 05 сентября 2020 01:33

Минюст требует от депутатов немедленно принять закон о запрете взыскания денег "Приватбанка"

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Минюст требует от депутатов немедленно принять закон о запрете взыскания денег &quot;Приватбанка&quot;
Малюська подготовил законопроект по "Приватбанку". Фото: Сегодня

Глава Министерства юстиции просит Верховную Раду сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн из государственного "ПриватБанка" в пользу компаний братьев Суркисов.

"Судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрение апелляции/кассации - долго... Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Согласно тексту законопроекту "Об исполнительном производстве (относительно недопущения злоупотребления обеспечением иска)", Минюст предлагает запретить во время выполнения судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или об обращении взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

"Речь идет не просто о деньгах ПриватБанка (хотя это тоже важно). ПриватБанк ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 млрд. Поэтому отобрать 10 млрд у Привата - это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета ", - написал министр.

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Напомним, Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда с 2017 года относительно обязательства ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещены в национализации банка на его счетах кипрского филиала. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $ 347 374 000 (из них почти $ 102 млн - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

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