Минюст требует конфисковать у Коломойского недвижимость на $70 млн

Подозрения выдвинули и в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова. Фото: pixabay.com

США требуют конфискации объектов недвижимости на $70 млн, приобретенных Коломойским и Боголюбовым за выведены из ПриватБанка средства.

Подозрения выдвинули и в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова - Мордехая Корфа (Mordechai Korf) и Уриэля Лабери (Uriel Laber), которые создали сеть компаний для отмывания присвоенных средств и их инвестирования. В их названиях обычно использовалось слово "Optima".

"Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая с имуществом, подлежащим конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет почти $70 млн", - цитирует пресс-релиз Минюста США "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США, а управление по международным делам Минюста предоставило существенно помощь в расследовании.

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Минюст США подчеркивает, что все ответчики считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Соединенные Штаты подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Речь идет о том, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), приобретенная с использованием средств, незаконно присвоенных с ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании федерального законодательства об отмывании денег.