Минюст разъяснил, как получить компенсацию за разрушенное боевиками жилье

Такая компенсация является одноразовой, а ее размер - не более 300 тыс грн. Фото: pexels.com

Жители Донбасса, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий, могут получить компенсацию от государства.

Согласно постановлению №767, денежная компенсация предоставляется пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемых Украиной территориях, разрушенного в результате агрессии РФ после 14 апреля 2014 года, рассказывает Министерство юстиции в Facebook.

Такая компенсация является одноразовой, а ее размер - не более чем 300 тыс. грн за один объект разрушенного жилья.

Пострадавшим лицам, которые намерены получить компенсацию, сначала необходимо обратиться в орган местного самоуправления и предоставить следующие документы:

- заявление о проведении обследования разрушенного жилья;

- копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины;

- копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов, кроме иностранцев и лиц без гражданства;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья.

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Пострадавший получит сообщение относительно решения и даты проведения обследования жилья в течение 5 календарных дней с момента поступления заявления. Обследование осуществляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия решения.

В течение 3 рабочих дней с момента проверки заявитель получает от органа местного самоуправления акт обследования жилья и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Далее нужно зарегистрировать прекращение права собственности на разрушенное жилье. Для этого следует обратиться в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и подать акт обследования жилья и документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.

После этого нужно предоставить в орган местного самоуправления по месту нахождения разрушенного жилья:

- заявление о выплате денежной компенсации;

- копию справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

- копию акта обследования жилья;

- выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.

В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения пострадавшему направляется соответствующая информация. В случае принятия решения о предоставлении компенсации деньги поступят на банковский счет пострадавшего.

Отказать в компенсации могут в случае представления документов, содержащих недостоверную информацию или регистрация пострадавшим права собственности на жилье после момента его разрушения. Также помощь не оказывается пострадавшим, которым ранее была выплачена денежная компенсация.

Оформить заявку на единовременную финансовую помощь в размере 8 тыс. грн можно будет через приложение или сайт "Дія" с 14 декабря. Деньги получат наемные работники и физлица-предприниматели, если их сфера деятельности подпадает под остановку работы через карантинные мероприятия.