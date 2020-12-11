Минюст разъяснил, как получить компенсацию за разрушенное боевиками жилье

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 72
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 684
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 540
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4077
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4527
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1413
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 459
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3159
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 972
Фото
Все фото
7
8
10
4
9
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 792
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 972
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3222
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1944
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 45
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
пятница, 11 декабря 2020 18:10

Минюст разъяснил, как получить компенсацию за разрушенное боевиками жилье

  Комментировать
Минюст разъяснил, как получить компенсацию за разрушенное боевиками жилье
Такая компенсация является одноразовой, а ее размер - не более 300 тыс грн. Фото: pexels.com

Жители Донбасса, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий, могут получить компенсацию от государства.

Согласно постановлению №767, денежная компенсация предоставляется пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемых Украиной территориях, разрушенного в результате агрессии РФ после 14 апреля 2014 года, рассказывает Министерство юстиции в Facebook.

Такая компенсация является одноразовой, а ее размер - не более чем 300 тыс. грн за один объект разрушенного жилья.

Пострадавшим лицам, которые намерены получить компенсацию, сначала необходимо обратиться в орган местного самоуправления и предоставить следующие документы:

- заявление о проведении обследования разрушенного жилья;

- копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины;

- копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов, кроме иностранцев и лиц без гражданства;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, кто и как может получить выплаты во время карантина

Пострадавший получит сообщение относительно решения и даты проведения обследования жилья в течение 5 календарных дней с момента поступления заявления. Обследование осуществляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия решения.

В течение 3 рабочих дней с момента проверки заявитель получает от органа местного самоуправления акт обследования жилья и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Далее нужно зарегистрировать прекращение права собственности на разрушенное жилье. Для этого следует обратиться в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и подать акт обследования жилья и документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.

После этого нужно предоставить в орган местного самоуправления по месту нахождения разрушенного жилья:

- заявление о выплате денежной компенсации;

- копию справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

- копию акта обследования жилья;

- выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.

В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения пострадавшему направляется соответствующая информация. В случае принятия решения о предоставлении компенсации деньги поступят на банковский счет пострадавшего.

Отказать в компенсации могут в случае представления документов, содержащих недостоверную информацию или регистрация пострадавшим права собственности на жилье после момента его разрушения. Также помощь не оказывается пострадавшим, которым ранее была выплачена денежная компенсация.

Оформить заявку на единовременную финансовую помощь в размере 8 тыс. грн можно будет через приложение или сайт "Дія" с 14 декабря. Деньги получат наемные работники и физлица-предприниматели, если их сфера деятельности подпадает под остановку работы через карантинные мероприятия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минюст разъяснил, как получить компенсацию за разрушенное боевиками жилье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Митингующие отбили атаку силовиков

Дебютный альбом рэпера возглавил чарт США

Астма нарушает работу мозга

Создали национальную валюту

Россияне проиграли войну

На жалюзи зарабатывали куртизанки: интересные факты

Разбился владелец строительной организации

Самое читаемое
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 30376
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 12312
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 8262
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 6624
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 1 Просмотров: 5643
Экономика
Отпускные будут рассчитывать по-новому
Отпускные будут рассчитывать по-новому Просмотров: 180
В Укрзализныце рассказали, почему поднимают цены на билеты
В Укрзализныце рассказали, почему поднимают цены на билеты Просмотров: 99
Бесплатные платежные карточки и кэшбек могут исчезнуть: почему и когда это произойдет
Бесплатные платежные карточки и кэшбек могут исчезнуть: почему и когда это произойдет
 Просмотров: 459
Зарплаты полицейским нужно повысить в несколько раз - МВД
Зарплаты полицейским нужно повысить в несколько раз - МВД Просмотров: 531
IKEA готовит открытие первого магазина в Киеве
IKEA готовит открытие первого магазина в Киеве Просмотров: 207
Больше всего комментируют
9
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
2
Суд не смог избрать меру пресечения Януковичу
Голосов: 25705
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть