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вторник, 08 октября 2019 16:36

Министр обороны опроверг слухи об уменьшении бюджета на армию

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Министр обороны опроверг слухи об уменьшении бюджета на армию
По словам министра, СМИ распространяют ложную информацию о том, что бюджет будто собираются уменьшить. Фото: storage1b.censor.ne

В следующем году не уменьшать бюджет на оборону Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на XVI Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019".

"Бюджет Министерства обороны Украины в следующем году увеличат, этот процесс сейчас идет, и я думаю, что все будут довольны результатом", - сказал он.

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По словам министра, СМИ распространяют ложную информацию о том, что бюджет будто собираются уменьшить на вооружение войска и Министерства обороны в целом. Также он подчеркнул, что такие меры, как специализированная выставка "Оружие и безопасность", важные для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Процент новой техники в Вооруженных силах Украины не является подходящим нам по нашим планам. Но здесь находятся те, кто поможет исправить эту ситуацию. Особенно мы будем смотреть на технологические образцы, которые помогут нам выйти на новый уровень технологий - на этом будет особый фокус. Мы все равно будем смотреть как на государственные предприятия, так и на частные " - сказал министр.

В бюджет для Минобороны чиновники заложили сумму, вполовину меньше озвученной Генштабом. Необходимые средства составляют 220 млрд грн. Однако военное ведомство получит всего 102 млрд.

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08
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