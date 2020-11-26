Министр финансов дал оптимистичный прогноз относительно доходов госбюджета

В Минфине заявили о перевыполнении госбюджета. Фото: Главком

В этом году план доходов госбюджета будет перевыполнен.

"До конца года доходы госбюджета будут перевыполнены на 10 млрд грн. Несмотря на пандемию и кризис налоговая служба уже выполнила годовой план доходов", - сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Право на власть".

Как отметили в министерстве доходы проекта госбюджета на 2021 увеличились на 21 млрд грн и предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

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Сегодня Кабинет министров одобрил проект госбюджета-2021 ко II чтению и направил в Верховную Раду.