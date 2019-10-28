Министр экономики выступил за отмену ЕСВ

Милованов считает, что надо понизить налоги на труд и увеличить налоги на активы. Фото: из открытых источников

Отмена единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц предложил к обсуждению министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, налоги должны стимулировать создание рабочих мест и повышение зарплат, об этом он написал в Facebook.

Министр считает, что для этого нужно максимально снизить налоги на труд и увеличить налоги на активы.

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Министр привел свое видение налоговой реформы:

- отменить ЕСВ;

- максимально снизить налог на доход физического лица;

- для компенсации, поднять налог на недвижимость, на землю и другие активы;

- улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы;

- не трогать НДС. Улучшить сбор;

- продолжать детенизации экономики прямыми и косвенными методами;

- оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создание достаточного количества рабочих мест.

"Все эти 8 пунктов - до обсуждения. Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы", - отметил министр.

Он добавил, что на практике менять систему налогов очень сложно, потому что есть большие расходы.

Работодателей могут освободить от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста.