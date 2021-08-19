Минимальная зарплата в Украине вырастет: как будут считать

В Украине увеличится минимальная зарплата. Изменения коснутся закона об оплате труда на отдельных видах работ.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты

18 августа Кабинет министров принял новый расчет минимальной зарплаты. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты по оплате труда на тяжелых и опасных работах, пишет УНИАН.

Минимальная зарплата увеличится, потому что в ее состав не будут включены следующие составляющие:

- доплата за совмещение профессий или должностей;

- доплата за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;

- доплата за работу во вредных и опасных условиях;

- доплата за работу с особыми природными географическими и геологическими условиями;

- доплата за работу в условиях повышенного риска для здоровья;

- дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;

- доплаты за работу в ночное время и за работу в разъездах;

- выплаты за работу в праздники, выходные и нерабочие дни;

- доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;

- индексация заработной платы;

- компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

После вступления в силу нового закона, минималку будут определять с учетом таких факторов:

- общий уровень средней зарплаты по всей Украине;

- актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

- потребности работников и их семей;

- прогнозы на индекс потребительских цен, который будет действовать в период, на который определяется размер минимальной зарплаты;

- уровень занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины;

- размер налогов и обязательных сборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн – министр

Исключение из минималки вышеперечисленных доплат и премий повысит общий размер заработной платы работников, считают авторы проекта. Особенно это коснется тех, кто работает в тяжелых, вредных и опасных условиях.

Законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице. Размер пособия по безработице - четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля - 2379 грн. Максимальный размер выплаты по безработице составит 9516 грн. Ранее было 9080 грн.