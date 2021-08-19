Минимальная зарплата в Украине вырастет: как будут считать

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1071
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 729
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2061
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 5589
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 657
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2043
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 2016
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 963
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
34 Просмотров: 2637
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1017
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1206
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 576
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 396
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 648
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
четверг, 19 августа 2021 10:08

Минимальная зарплата в Украине вырастет: как будут считать

  Комментировать

В Украине увеличится минимальная зарплата. Изменения коснутся закона об оплате труда на отдельных видах работ.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты
Законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты

18 августа Кабинет министров принял новый расчет минимальной зарплаты. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты по оплате труда на тяжелых и опасных работах, пишет УНИАН.

Минимальная зарплата увеличится, потому что в ее состав не будут включены следующие составляющие:

- доплата за совмещение профессий или должностей;

- доплата за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;

- доплата за работу во вредных и опасных условиях;

- доплата за работу с особыми природными географическими и геологическими условиями;

- доплата за работу в условиях повышенного риска для здоровья;

- дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;

- доплаты за работу в ночное время и за работу в разъездах;

- выплаты за работу в праздники, выходные и нерабочие дни;

- доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;

- индексация заработной платы;

- компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

После вступления в силу нового закона, минималку будут определять с учетом таких факторов:

- общий уровень средней зарплаты по всей Украине;

- актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

- потребности работников и их семей;

- прогнозы на индекс потребительских цен, который будет действовать в период, на который определяется размер минимальной зарплаты;

- уровень занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины;

- размер налогов и обязательных сборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн – министр

Исключение из минималки вышеперечисленных доплат и премий повысит общий размер заработной платы работников, считают авторы проекта. Особенно это коснется тех, кто работает в тяжелых, вредных и опасных условиях.

Законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице.

Размер пособия по безработице - четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля - 2379 грн. Максимальный размер выплаты по безработице составит 9516 грн. Ранее было 9080 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минимальная зарплата в Украине вырастет: как будут считать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Чеченцы сбили вертолет. Погибли 127 российских военных

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 9711
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 8235
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6471
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 5742
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 5589
Экономика
Германия выбрала ответственного за транзит российского газа через Украину
Германия выбрала ответственного за транзит российского газа через Украину Просмотров: 459
Доллар с утра подешевел
Доллар с утра подешевел Просмотров: 306
Кто больше всего зарабатывает онлайн: обзор популярных профессий
Кто больше всего зарабатывает онлайн: обзор популярных профессий Просмотров: 351
Израильский суд ищет Коломойского и Боголюбова
Израильский суд ищет Коломойского и Боголюбова Просмотров: 540
Укрзализныця рассказала, на что потратят 12 млрд от повышения тарифов
Укрзализныця рассказала, на что потратят 12 млрд от повышения тарифов Просмотров: 153
Больше всего комментируют
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
12
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
5
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
Голосов: 26800
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть