Минимальная зарплата в Украине вырастет: как будут считать

В Украине увеличится минимальная зарплата. Изменения коснутся закона об оплате труда на отдельных видах работ.
18 августа Кабинет министров принял новый расчет минимальной зарплаты. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты по оплате труда на тяжелых и опасных работах, пишет УНИАН.
Минимальная зарплата увеличится, потому что в ее состав не будут включены следующие составляющие:
- доплата за совмещение профессий или должностей;
- доплата за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;
- доплата за работу во вредных и опасных условиях;
- доплата за работу с особыми природными географическими и геологическими условиями;
- доплата за работу в условиях повышенного риска для здоровья;
- дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;
- доплаты за работу в ночное время и за работу в разъездах;
- выплаты за работу в праздники, выходные и нерабочие дни;
- доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;
- индексация заработной платы;
- компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.
После вступления в силу нового закона, минималку будут определять с учетом таких факторов:
- общий уровень средней зарплаты по всей Украине;
- актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
- потребности работников и их семей;
- прогнозы на индекс потребительских цен, который будет действовать в период, на который определяется размер минимальной зарплаты;
- уровень занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины;
- размер налогов и обязательных сборов.
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Исключение из минималки вышеперечисленных доплат и премий повысит общий размер заработной платы работников, считают авторы проекта. Особенно это коснется тех, кто работает в тяжелых, вредных и опасных условиях.
Законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице.
Размер пособия по безработице - четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля - 2379 грн. Максимальный размер выплаты по безработице составит 9516 грн. Ранее было 9080 грн.
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