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Минфину следует увеличить финансирование медицины в проект госбюджета - председатель комитета ВР

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Минфину следует увеличить финансирование медицины в проект госбюджета - председатель комитета ВР
Позиция Минфина неприемлема потому, что это нарушение ЗУ о государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения - Радуцкий. Фото: zn.ua

Минфину в проекте госбюджета на 2021 "стоит попробовать выйти на показатель 5% ВВП на здравоохранение".

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в Facebook.

"Это очень хорошо, что министерство планирует в 2023 году выйти на показатель 5% от ВВП. Но страна, на мой взгляд, не может ждать еще два года. 2021, судя по тенденции увеличения количества инфицированныхкоронавирусом станет настоящим испытаниями для украинской медицины. Поэтому финансирование медицинской сферы должно быть абсолютным приоритетом. Минфина стоит попробовать уже в этом году выйти на показатель 5% ВВП на здравоохранение. Ведь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что бюджет медицинской сферы в следующем году долженбазироваться именно на этом показателю ", - отметил нардеп.

По его словам, бюджетный запрос МЗ составляет 296,6 млрд грн.

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"Для сравнения в предыдущем варианте государственного бюджета на 2021 Минфин предлагает увеличить финансирование здравоохранения в 156 млрд грн. На программу медицинских гарантий предлагается выделить 123,5 млрд грн, что составляет лишь 2,74% ВВП. Однако расчеты НСЗУ дают значительно более высокую сумму, которая нужна для финансирования гарантированных услуг - 225,3 млрд грн. Позиция Минфина неприемлема не только потому, что это нарушение ЗУ о государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения. 5% от ВВП - это не просто красивая цифра или попытки копировать европейцев. Если мы не будем придерживаться этого показателя, НСЗУ не сможет полноценно финансировать программу медицинских гарантий. О каком повышении зарплаты врачей и качества услуг мы можем в таком случае говорить? Нам снова придется заниматься тушением пожаров и решать проблемы финансирования отрасли в ручном режиме ", - отметил Радуцкий.

Он убежден, что министерство реальные возможности привлечь дополнительные средства, среди таких возможностей он также назвал акцизы на алкоголь и табак, масштабную приватизацию.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что Министерство финансов не проводило консультаций с Верховной Радой по созданию проекту Госбюджета на 2021.

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