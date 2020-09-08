Миллионы штрафа: сколько должны заплатить водители фур за перегрузки

Больше всего штрафов начислили в Одесской, Черниговской и Киевской областях. Фото: unsplash.com

С начала 2020 года составили более 8500 актов нарушений габаритно-весовых параметров. За перегрузки насчитали свыше 81 млн грн штрафов.

В течение последней недели инспекторы Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 27 тысяч транспортных средств. Они составили 369 актов нарушения габаритно-весовых норм и насчитали около 2,5 млн грн платы за перегруз.

Больше всего штрафов начислили в Одесской, Черниговской и Киевской областях.

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На прошлой неделе самая большая перегрузка составила 67%. Авто DAF за это оштрафовали на €1807,42. Автомобилю MAN с перегрузкой на 62% насчитали оплату €1567,86. DAF с перегрузкой на 35% должен заплатить €971,73.

В июне Зеленский пригрозил дальнобойщикам, которые перегруженными автомобилями разрушают новые дороги. После чего в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины заявили, что слова президента о дальнобойщиках оскорбительны.