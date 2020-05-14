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четверг, 14 мая 2020 14:01

Миллионеров стало меньше: обнародовали данные из налоговой

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Миллионеров стало меньше: обнародовали данные из налоговой
Доходы в более 1 млн грн задекларировали 1255 граждан. Фото: pixabay.com

Главное управление ГНС в г. Киеве информирует, что в течение января–апреля текущего года гражданами подано 9192 декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларирован общий доход в сумме почти 11 млрд грн.

Гражданами самостоятельно определены к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц в сумме более 268,5 млн грн и с военного сбора - более 35,1 млн грн.

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Доходы в более 1 млн грн задекларировали 1255 граждан, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора.

Срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах гражданами и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, продлен до 1 июля 2020 года. Налоговые обязательства, определенные плательщиками в декларациях, должны быть уплачены до 1 октября 2020 года.

В прошлом году в Украине зарегистрировались 5143 миллионера и 3 миллиардера. В общем подали почти 529 тыс. налоговых деклараций и задекларировали 83,6 млрд грн дохода. Это на 26 млрд грн больше, чем было в 2017-м, сообщила Государственная фискальная служба. Больше всего миллионеров - в Киеве, 2194 человек. В Киевской обл. насчитали 378 миллионеров. Харьковской - 339, Днепропетровской - 333.

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Дата
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