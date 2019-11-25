Международное агентство улучшило прогноз по экономике Украины

Аналитики ожидают положительный рост экономики. ФОТО: Pixabay

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило прогноз по кредитному рейтингу Украины - со стабильного на позитивный.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украине на уровне "Caa1".

Улучшенный прогноз свидетельствует о том, что аналитики агентства ожидают положительной динамики развития экономики и платежеспособности государства в вопросе ее долгов, указывает hromadske.

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14 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2020 год. Доходы государственного бюджета запланированы в размере 1,094 трлн грн, расходы — 1,108 трлн грн. Дефицит составит 2,09% валового внутреннего продукта. Курс гривны будет около 27 за доллар. На социальную сферу, в частности, пенсии и субсидии планируют выделить 294 млрд грн. Это на 40% больше, чем в этом году. На здравоохранение — 113,3 млрд грн, на дорожную инфраструктуру — 73,7 млрд, на образование — 145,1 млрд. Расходы на оборону и безопасность увеличили до 254,8 млрд грн, 130 из которых — Министерству обороны. Минимальная зарплата прописана в размере 4723 грн, ныне - 4173 грн. Средний курс гривны относительно доллара планируют на уровне 27.