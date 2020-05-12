Меткомбинаты Пинчука и Миттала не захотели покупать подешевевшую электроэнергию Энергоатома

Фото: "Судовий репортер"

Металлургические предприятия компании "Интерпайп" (собственник Виктор Пинчук), а также компании "АрселорМиттал Кривой Рог" (владелец Лакшми Миттал) не приняли участие в торгах Энергоатома, где цена атомной электроэнергии снизилась на 25% - до 1,05 грн за кВт/час.

Согласно информации Украинской энергетической биржи, покупателями электроэнергии Энергоатома стали компании: "Укргазресурс", "Мартин Трейд", "Онк-Груп", "Павер Инжиниринг", Лтк "Электрум", "Жоэк", "Эру Трейдинг", "Харьковэнергосбыт", "Львовэнергосбыт", сообщает "Обозреватель".

Энергоатому удалось реализовать 55,296 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 1057,85 грн/МВт-ч, что на 24,5% ниже стартовой (1400 грн/МВт-ч), сообщается на сайте УЭБ. Всего к продаже было предложено 192 тыс. МВт-ч.

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Напомним, ранее компании "Интерпайп" и "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляли о том, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в Украине якобы выше, чем в странах Европы.

При этом временно и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец опровергла это заявление и сообщила, что сейчас промышленность покупает электроэнергию дешевле, чем та стоила в 2018-2019 годах.

Мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс. МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.