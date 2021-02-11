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четверг, 11 февраля 2021 16:31

"Метинвест" за 9 лет инвестировал в экомодернизацию предприятий больше 15 млрд грн

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&quot;Метинвест&quot; за 9 лет инвестировал в экомодернизацию предприятий больше 15 млрд грн
Метинвест представил отчет о выполнении мероприятий городской экологической программы 2012-2020. Фото: Интерфакс-Украина

Предприятия группы "Метинвест" с 2012 по 2020 года инвестировали в проекты экологической модернизации производств более 15,35 млрд грн.

Об этом представители металлургических комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" сообщили в Центре развития стартапов "1991 Mariupol" во время заседания комиссии горсовета по вопросам экологии и охраны окружающей среды.

За девять лет на металлургических комбинатах имени Ильича и "Азовсталь" реализовано более сорока масштабных экологически значимых мероприятий фактический результат от выполнения которых значительно превысил ожидаемый.

На МК "Азовсталь" выведены из эксплуатации цех агломерации, коксовые батареи № 5, 6, 7 и доменные печи № 5,6, а на ММК имени Ильича – нагревательные колодцы листопрокатного цеха "1700". Оба предприятия полностью отказались от устаревшего грязного мартеновского производства с закрытием которого исчез и непременный атрибут мартеновской плавки – пресловутый "лисий хвост".

На ММК имени Ильича Группа Метинвест завершила крупнейший экологический проект в истории Украины – реконструкцию аспирационных систем аглофабрики. Уровень выбросов приведен к европейским стандартам. Выполнена реконструкция газоочистных установок с заменой системы очистки, состоящей из батарейных циклонов и скрубберов, на высокоэффективные групповые циклоны, а также смонтирована вторая ступень очистки в виде рукавных фильтров с возможностью очистки отходящих агломерационных газов от соединений серы. Благодаря вводу в эксплуатацию всех новинок аглофабрики выбросы по пыли снизились на 90%, выбросы серы – на 46%.

На доменных печах № 2-5 меткомбината смонтированы и введены в эксплуатацию системы пылеподавления азотом при сливе чугуна на литейных дворах. А в 2020 году выполнено строительство аспирационных систем литейного двора с реконструкцией существующей аспирационной системы подбункерных помещений доменной печи №3. На очереди пошаговая реконструкция всего доменного передела.

В конвертерном цехе выполнена реконструкция газоочисток конвертеров №1-3 и систем аспирации и очистки выбросов миксерного отделения. На постоянной основе на установках "АМКОМ" выполняется переработка металлургических шлаков, а шламы используются как добавки в шихту при производстве агломерата.

"Метинвест выполняет взятые на себя обязательства перед громадой Мариуполя. На меткомбинате в рамках "Программы охраны и оздоровления окружающей природной среды Мариуполя на 2012 – 2020" выполнено 15 экопроектов. Два из которых – реконструкция газоочисток третьего конвертера и реконструкция хозяйственно-бытовой канализации в северной части предприятия – реализованы раньше запланированных сроков", – отметил начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Владимир Колодочка.

На МК "Азовсталь" в рамках городской программы оздоровления окружающей среды во время реконструкции доменной печи №3 выполнено строительство систем аспирации литейного двора, подбункерных помещений и загрузочного устройства агрегата. Кроме того, за счет перевода на замкнутые оборотные циклы систем охлаждения третьей и четвертой доменных печей, с использованием химочищенной воды, снижен забор свежей морской воды и нагрузка на шламонакопитель. Во время капитального ремонта доменной печи №4 выполнена реконструкция системы аспирации литейного двора с заменой электрофильтра на рукавный.

В конвертерном цехе после реконструкции введены в эксплуатацию газоочистка отделения десульфурации чугуна и аспирационная установка дробилки ферросплавов отделения участка сыпучих и ферросплавов. Выполнена реконструкция системы аспирации миксеров №1,2 с установкой современного рукавного фильтра.

В коксовом цехе выполнена реконструкция пылеочистной установки коксосортировки на коксовой батарее № 3-4. На постоянной основе обеспечивается на проектном уровне очистка сточных вод коксохимпроизводства подаваемых на тушение кокса. Для минимизации влияния на акваторию Азовского моря выполнен капитальный ремонт земснаряда, обеспечивающего работу шламонакопителя в проектном режиме.

Начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Лилия Будревич подытожила: "Группа Метинвест пошагово и планомерно идет к чистой металлургии в Мариуполе. Компания выполняет взятые на себя обязательства – природоохранные мероприятия. Также согласно утвержденных графиков проводится мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы".

Українські новини
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