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понедельник, 23 августа 2021 10:48

"Метинвест" возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний

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&quot;Метинвест&quot; возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний
Фото: GMK Center

Группа компаний "Метинвест" является первым по величине налогоплательщиком в Украине среди частных компаний. По результатам 2020 года она пополнила государственный бюджет на 22,1 млрд грн.

Об этом сказано в статье "Обозревателя" "Газ, металлургия и табачка: от кого зависит бюджет Украины и кто платит больше всех в казну". При этом "Метинвест" является третьим по величине налогоплательщиком в Украине.

Отмечается, что на предприятиях группы работают 80 тыс. сотрудников.

Также в материале указано, что крупнейшими государственными налогоплательщиками в Украине являются "Укрнафта" и "Укргаздобыча". Они за 2020 год в бюджет страны уплатили 45,8 млрд грн и 28,4 млрд грн, соответственно. Вслед за ними идет "Метинвест". Рейтинги ежегодно публикует Государственная фискальная служба.

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