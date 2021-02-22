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понедельник, 22 февраля 2021 18:16

Метинвест увеличил выплаты налогов на 5% до 22,1 млрд грн

Метинвест увеличил выплаты налогов на 5% до 22,1 млрд грн
Фото: metinvestholding.com

Компании и совместные предприятия, которые входят или ассоциируются с группой Метинвест, увеличили в прошлом году выплаты налогов и сборов до 22,1 млрд грн.

Это на 5% больше, чем в 2019 году, сообщили в пресс-службе компании, сообщает УНН.

Какие главные генераторы налогов

Самая большая выплата из общей суммы отчислений группы – налог на прибыль. В прошлом году предприятия Метинвеста уплатили в казну более 5,2 млрд грн такого налога, что на треть меньше, чем в 2019-м.

За ним следует единый социальный взнос, выплаты которого выросли на 18% по сравнению с позапрошлым годом – до 5,2 млрд грн.

Замыкает тройку крупнейших платежей налог на доходы физических лиц. Предприятия Метинвеста в прошлом году перечислили в бюджеты 4,7 млрд грн подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года.

Кроме того, источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020-м стали плата за пользование недрами в размере 2,2 млрд грн, экологический налог – 789 млн грн и плата за землю – 713 млн грн.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков: "Всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами и в то же время отказаться от налоговых каникул ради поддержки городов, где работают наши предприятия. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев".

Куда идут налоги

Еще в начале распространения коронавируса Метинвест решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы поддержать его во время пандемии.

Сумма налогов, которые выплатили предприятия Группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн - налог на землю и налог на недвижимость. Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия Метинвеста – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период Метинвест дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

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Дата
22
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