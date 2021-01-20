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среда, 20 января 2021 14:23

"Метинвест" сообщил о новом этапе модернизации ММК им. Ильича в Мариуполе

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&quot;Метинвест&quot; сообщил о новом этапе модернизации ММК им. Ильича в Мариуполе
Фото: GMK Center

Металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича, Мариуполь, Донецкая область), входящий в Группу "Метинвест", продолжает модернизировать доменное производство: вслед за доменной печью №3, современными аспирационными установками оборудуют и доменную печь №5.

Об этом сообщил бизнес-портал UAprom.

Основные строительные работы планируется завершить уже летом текущего года. Инвестиции в строительство аспирационных установок литейного двора и подбункерных помещений домны №5 составят 26 млн долларов.

Основные работы по экологической модернизации ДП №5 проведут в 2 этапа. На 1-м этапе, без остановки доменной печи, будет построен комплекс систем аспирации, включающий закладку фундаментов, монтаж металлоконструкций, газоходов, зонтов и укрытий. Кроме того, будут подведены необходимые коммуникации и установлено оборудование рукавных фильтров.

На 2-м этапе, во время остановки печи на капитальный ремонт, будут подключены рукавные фильтры к системам аспирации литейных дворов и подбункерных помещений, и выполнены пуско-наладочные работы. На этом этапе будет завершено усиление существующих конструкций литейных дворов и обустроена прилегающая территория.

Как отметили на предприятии, после ввода в эксплуатацию новых аспирационных установок доменной печи №5 остаточная запыленность будет ниже утвержденных нормативных показателей.

В 2020 году Группа "Метинвест" завершила модернизацию технологических газоочисток аглофабрики меткомбината имени Ильича - самого крупного в истории Украины экологического проекта. Стоимость реконструкции составила более 160 млн долларов.

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