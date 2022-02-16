Метинвест с 1 марта повысит зарплаты рабочим в Украине

Группа Метинвест планирует повысить заработную плату для своих работников

Группа Метинвест с 1 марта этого года повысит заработную плату производственному персоналу своих украинских предприятий. В течение 2022 года затраты на оплату труда в Группе вырастут на 10%.

Метинвест отслеживает уровень инфляции в стране и оттока кадров, поэтому решение о пересмотре зарплат будет выверенным. В течение марта компания применит дифференцированный подход к пересмотру заработных плат и сообщит, насколько вырастут оклады различных категорий сотрудников.

Метинвест и далее руководствуется принципом построения справедливой системы вознаграждений за выполнение работ сопоставимой сложности и продолжит унификацию окладов в рамках одной профессии и квалификации. Повышение окладов пока не затронет руководителей и управленческий персонал предприятий, а также сотрудников управляющей компании.

В вопросах управления вознаграждением Метинвест ориентируется на квалифицированный технологический и ремонтный персонал. Таким образом Группа мотивирует сотрудников, которые вносят наиболее существенный вклад в эффективность технологических процессов и качество продукции. Такой подход мотивирует сотрудников прочих профессий к развитию и овладению новыми знаниями и квалификациями.

В апреле в Метинвесте завершается этап ежегодной оценки персонала по итогам работы в 2021 году. С 1 апреля по итогам ежегодной оценки также будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты рабочим в размере от 5% до 25% оклада.

Помимо роста заработной платы Метинвест сохраняет традиционно широкий набор инструментов, позволяющих сотрудникам увеличивать размер своего дохода через участие сотрудников в программах операционных улучшений и подачи предложений, связанных с повышением безопасности и эффективности производства. Действующие в Группе инструменты мотивации позволяют увеличить доходы сотрудников до 10% за счет роста фактической выработки и снижения внеплановых простоев оборудования.

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В течение многих лет сотрудники Группы Метинвест являются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины. Зарплаты в Метинвесте на 5-8% выше, чем у компаний-конкурентов. Именно привлечение и удержание в команде Метинвеста самых квалифицированных кадров позволяет компании занимать высокие позиции на рынке стали. По состоянию на февраль 2022 года, средняя зарплата на украинских предприятиях Метинвеста составляет 22 000 грн. Это на 8% выше, чем по отрасли, и на 26% выше средней заработной платы в Украине.

Отток технологического персонала в Группе Метинвест в среднем не превышает 8,5%, что соответствует нормальной практике для горно-металлургической индустрии. Компания достигла самого низкого за последние десять лет оттока персонала благодаря постоянному развитию систем адаптации, удержания, обучения и мотивации сотрудников.

"Мы делаем всё, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольчан была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь. Мне бы хотелось сказать всем сотрудникам огромное спасибо за труд, за ответственность, а самое главное — за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране", - сказал акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

"Повышать социальные гарантии рабочих – традиционная практика нашей компании. Метинвест удерживает и привлекает новых сотрудников с помощью разных систем мотиваций, среди которых – уровень заработной платы, который превышает и среднеукраинский, и отраслевой", - говорит акционер Группы Метинвест Вадим Новинский.

"Метинвест высоко ценит вклад своих сотрудников в общий результат компании и намерен и далее оставаться лидером по уровню мотивации персонала. В этом году мы приняли решение повысить зарплаты раньше обычного – уже с 1 марта. Как и в прошлом году, мы также отметим сотрудников, которые внесли существенный вклад в реализацию программы операционных улучшений", - говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.