"Метинвест" приблизил зарплаты персонала к восточно-европейскому уровню - Рыженков

В "Метинвест" нашли решение проблемы с дефицитом сотрудников. Фото: 112.ua

Причинами острого дефицита сотрудников с высокой квалификацией являются трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования, однако группа "Метинвест" нашла решения для обеих проблем, заявил в интервью изданию GMK Center генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Он подчеркнул, что модернизация производства невозможна без квалифицированного персонала, однако Украина в целом и "Метинвест", в частности, испытывают дефицит сотрудников с высокой квалификацией.

"Ключевых причин две: трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования. У "Метинвеста" есть решения для обеих проблем, и мы уже достигли определенных успехов, - сказал Рыженков. - Во-первых, мы научились работать с оттоком кадров и удерживать лучших сотрудников в группе. За последние 2 года зарплаты персонала приблизились к восточно-европейскому уровню. Наша задача – создать в "Метинвесте" конкурентные и привлекательные условия работы, замотивировать наших сотрудников к внутреннему карьерному и профессиональному росту. Во-вторых, мы в несколько раз увеличили инвестиции в ремонт рабочих мест и инфраструктуры на производственных площадках, чтобы сделать работу более безопасной и комфортной".

Также, по словам гендиректора "Метинвеста", группа взяла на себя роль инициатора и лидера в подготовке новых профессиональных стандартов обучения. "Важным шагом является внедрение программ, которые популяризируют отрасль и рабочие профессии среди молодежи. Мы уже заключили соглашения с ведущими профильными ВУЗами страны на разработку учебных программ и внедрение дуальной системы обучения для нужд "Метинвеста". Впереди планы по созданию собственного корпоративного политехнического университета и программ развития технических специалистов для удовлетворения потребностей всей страны", - подчеркнул Рыженков.