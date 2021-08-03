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вторник, 03 августа 2021 15:55

Метинвест предоставит 3-дневный отпуск полностью вакцинированным рабочим

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Метинвест предоставит 3-дневный отпуск полностью вакцинированным рабочим
В Метинвесте активно идет добровольная бесплатная вакцинация сотрудников. Фото: BBC

Группа Метинвест приняла решение поощрить рабочих, которые полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины), тремя дополнительными днями к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Метинвесте активно идет добровольная бесплатная вакцинация сотрудников в рамках государственной программы иммунизации населения. Первую дозу вакцины получили уже более 9000 сотрудников компании и их родных, более 1000 полностью вакцинированы.

"Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровье коллег и близких. Вакцинация - это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от опасного заболевания. Она максимально снижает риски заражения коронавируса и распространение COVID19, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID19", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни

Метинвест организовал запись на вакцинацию своих сотрудников через отделы по работе с персоналом.

uaprom.info
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