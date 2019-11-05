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вторник, 05 ноября 2019 16:47

Метинвест модернизирует газоочистные сооружения на мариупольских активах

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Метинвест модернизирует газоочистные сооружения на мариупольских активах
Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков рассказал, на каком этапе проектирование газоочистных сооружений на комбинате "Азовсталь"

Метинвест приступил к этапу проектирования газоочистных сооружений для конвертерных цехов на комбинате "Азовсталь" и Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича,

Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

"На сегодня у нас есть техническое решение по газоочистке неорганизованных выбросов на комбинате Азовсталь. Мы уже приступили к детальному проектированию, в ближайшее время это будет в активном строительстве. Для комбината Ильича мы тоже заказали уже техническое решение и в ближайшее время мы надеемся его получить и также начать проектировать", - сказал Рыженков.

По его словам, на завершающем этапе также находится реконструкция аглофабрики на ММКИ, работы по которой завершены на 70%.

"Мы завершим в ближайшие 10-12 месяцев (этот проект - ред.) и это снизит выбросы аглофабрики на 90%", - сообщил Рыженков.

uaprom.info
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