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пятница, 21 февраля 2020 17:32

"Метинвест" инвестирует в производство кокса 4 млрд грн

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&quot;Метинвест&quot; инвестирует в производство кокса 4 млрд грн
В "Метинвесте" заявляют, что готовы вложить еще более 160 млн долл в разработку нового угольного блока

"Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании.

Об этом идет речь в материале "Покровский" вопрос о будущем украинской металлургии".

В материале сообщается, что после того как во второй половине 2018 года 24,9% акций "Покровского" приобрел "Метинвест", в развитие компании начали инвестировать, что вывело компанию из убыточных в прибыльную.

"700 млн грн было выделено в 2019 году на закупку нового оборудования, в том числе появился новый проходческий комбайн отечественного производства, аналогов которому нет в Украине, и несколько новых импортных очистных комбайнов. Был увеличен штат на 300 специалистов, а средняя зарплата выросла на четверть. Эти изменения отозвались в финансовой отчетности: вместо чистого убытка в 998 млн грн, полученного "Покровским" в 2018 году, – чистая прибыль в 925 млн грн по итогам 2019 года. Выросли также на 25% отчисления в бюджет – всего около 1,8 млрд грн", – сообщается в материале.

В "Метинвесте" заявляют, что готовы вложить еще свыше 160 млн долл (около 4 млрд грн) в разработку нового угольного блока №11. По сути, анонсируется создание новой шахты с прогнозными запасами угля в 34 млн тонн, что позволит уже в скором времени восстановить его добычу на максимальном докризисном уровне в 8,3 млн тонн. Автор подчеркивает, что речь идет о добыче коксующегося угля, с которым в нашей стране возникли проблемы после оккупации части Донбасса. Сейчас украинские металлургические предприятия вынуждены закупать его за рубежом, что приводит к дополнительным расходам и, вдобавок, наращивает отрицательное сальдо торгового баланса Украины.

"Сегодня "Метинвест" готов вкладывать большие средства, что в последние 6 лет редкий случай, особенно в регионе столь близком к линии соприкосновения. Дело остается, казалось бы, за малым – разрешение Антимонопольного комитета на получение "Метинвестом" контроля над "Покровским". Такое решение очевидно будет в интересах украинской экономики, и послужит развитию региона", - констатирует автор материала.

Во второй половине 2018 года"Метинвест" стал совладельцем ШУ "Покровское". В 2019 году ШУ "Покровское" добыло 5 млн тонн угля, что на 1,02 млн тонн больше, чем в 2018 году.

В 2019 году Украина импортировала 0,877 млн тонн кокса и коксующихся углей на сумму 263 млн долл.

Обозреватель
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