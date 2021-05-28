Металлургические компании не хотят наполнять бюджет Украины – СМИ

СМИ уличили металлургические компании в черном PR

Нежелание металлургических компаний "Метинвест" и ЮГОК платить рыночную стоимость за перевалку железной руды представляет угрозу бюджету Украины.

Об этом пишут в аналитическом материале "Фактов".

Автор подчеркивает что, несмотря на рекордный рост стоимости железной руды на мировых рынках ($200 за тонну, что является историческим максимумом) предприятия с единым владельцем, пытаются сохранить устаревшую стоимость перевалки руды.

"Государственные предприятия годами работали с такими компаниями себе в убыток. В частности, за 1-й квартал этого года порт "Южный" зафиксировал 50 млн грн убытков и полностью завалил финансовый план из-за того, что ставка на перевалку руды была ниже рыночной. На этом фоне первое за несколько лет повышение портами ставки на ЖРС — на 30% при глобальном росте цен на железную руду более чем в два раза — выглядит весьма оправданно. Это позволит портам увеличить свои возможности, а правительству — покрыть часть бюджетного дефицита, который в 2021 году составляет 247 млрд грн, или 5,5% ВВП.", – говорится в материале.

Кроме того, издание привело слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что считает увеличение налога на железную руду одной из важнейших налоговых реформ, а также что не даст компаниям получать сверхприбыль в 200−300% за счет государственных недр.

В свою очередь "Метинвест" и ЮГОК, по мнению автора материала, стремятся сохранить текущие ставки на перевалку руды, прибегая к информационным атакам.

"Эксперты, тесно связанные с металлургическими и добывающими компаниями, возмутились намерениями портовых операторов повысить ставку на перевалку железнорудного концентрата и обвинили их в сговоре, в результате которого порты, железные дороги и вся металлургическая отрасль якобы рискует понести неслыханные убытки. Тем не менее в этих заявлениях очень расплывчато объясняется причина конфликта. По сути, они отвечают единому посылу, сводя все к тому, что операторы самовольно поднимают ставку на перевалку руды, угрожая рынку обвалом. О том, что ставки на перевалку руды в портах не поднимались с 2018 года и, по оценкам рынка, были малы (от $ 2,05 до $ 3,40 за тонну при рыночной цене $ 3,40−5,20), в этих заявлениях не упоминается", – резюмируется в статье.

Отметим, что 28 мая появилась информация, что министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил исполняющего обязанности директора порта "Южный" Сергея Ковшара. Это не первый управляющий предприятия, который лишился должности после конфликта с международной горно-металлургической компанией "Метинвест". О политическом лобби собственника данной компании, а также интересах, которые иногда идут в разрез с интересами Украины, также идет речь в статье.