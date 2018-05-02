Месяц начался с удешевления доллара

Доллар подешевел на 4 коп, евро - на 30 коп. Фото: Podrobnosti

Национальный банк Украины на 2 мая установил курс доллара на уровне 26,19 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 30 коп. Стоит 31,61 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,90 грн, продают по 26,20 грн.

За евро предлагают 31,39. Продают по 32,02 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 43 коп.

В проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы говорится, что в следующем году доллар в среднем будет стоить 30,5 грн. В 2020-м курс доллара установят на уровне 31,4 грн. В 2021 году доллар в среднем подорожает на 40 коп. Будет стоить 31,8 грн за долл.