Месяц начался с подорожания валюты

Национальный банк Украины на 1 июля установил курс доллара на уровне 26,17 грн. Это на 1 коп. больше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 3 коп. Стоит 29,76 грн.
Курс российского рубля - 41 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,08 грн, продают по 26,14 грн.
За евро предлагают 29,51 грн. Продают по 29,60 грн.
Российский рубль скупают и продают по 40 коп.
До 2020 года доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.
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