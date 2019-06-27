Месяц начался с подорожания валюты

Доллар подорожал на 1 коп., а евро - на 3 коп. Фото: PMG.ua

Национальный банк Украины на 1 июля установил курс доллара на уровне 26,17 грн. Это на 1 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 29,76 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,08 грн, продают по 26,14 грн.

За евро предлагают 29,51 грн. Продают по 29,60 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020 года доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.