Месяц начался с подорожания доллара

Доллар подорожал на 4 копейки. Фото: pexels

Национальный банк Украины на 1 октября установил курс доллара на уровне 26,61 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 16 коп. Стоит 30,82 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,68 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,5 грн. Продают по 26,66 грн.

За евро предлагают 30,7 грн. Продают по 30,9 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Польский злотый покупают по 6,62 грн. Продают по 6,69 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.