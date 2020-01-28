Мелкие евроценты вскоре могут исчезнуть: подробности

Еврокомиссия запланировала вывести из обращения монеты номиналом 1 и 2 евроцента.
Комиссия разработала рабочую программу, где есть соответствующее предложение. В частности, хотят ввести единые правила округления, чтобы отказаться от самых мелких денег, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
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В то же время большинство стран с европейской общей валютой при покупках уже округляют суммы до 5 центов.
Кроме того, ни в одной стране монеты номиналом 1 и 2 евроцента не имеют подавляющей поддержки населения.
В некоторых странах ЕС, например в Финляндии, Ирландии, мелкие монеты больше не чеканятся. В некоторых странах еврозоны супермаркеты и другие магазины округляют цены. Поэтому мелкие монеты больше не нужны.
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