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четверг, 11 июля 2019 12:30

Медведчук и Бойко могут помогать Газпрому уклоняться от долга

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Медведчук и Бойко могут помогать Газпрому уклоняться от долга
Газпром задолжал Нафтогаза $3 млрд. Фото: BitNovosti.com

Частые встречи руководителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с российским правительством и проведения "переговоров" по газу могут свидетельствовать об их помощи Газпрому уклониться от выплаты долга Нафтогаза.

"Газпром задолжал Нафтогаза уже почти 3 миллиарда долларов. В пересчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов. Действия Виктора Медведчука и Юрия Бойко могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь Газпрома эти деньги нам не отдавать", - сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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Он заявил, что Медведчук и Бойко "фактически помогают Газпрома злоупотреблять своим монопольным положением" на рынке поставок газа.

Также Витренко предложил лидерам "Оппозиционного платформы - За жизнь" публично призывать Газпром погасить долг по решению Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 июля встретился со скандальным лидером "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Также на встрече присутствовали еще один член "Опоплатформы" Вадим Рабинович, официальный владелец телеканала NewsOne Тарас Козак и представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов.

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