Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами

Сейчас конвертация происходит через несколько дней после покупки. Фото: pixabay.com

С 11 августа Mastercard при оплате долларовыми и евровыми картами будет делать конвертацию в день проведения операции. То есть совершать покупки в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, можно будет по курсу текущего дня.

Сейчас конвертация происходит по курсу дня расчета между банками, то есть через несколько дней после покупки. Поэтому клиент может потратить большую сумму, чем предполагал, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

Новый механизм позволит клиентам не терять деньги. Платежная система внедряет изменения для обеспечения прозрачности курса обмена, сообщает РБК.

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Новые правила выгодны клиентам, которые совершают покупки за рубежом в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой. Покупатели смогут посмотреть курс конвертации и оценить размер своих расходов на нее в день оплаты. Изменения будут полезны магазинам и другим предприятиям, где клиент платит карточкой: для них курс также будет прозрачным.

Национальный банк Украины 20 июля установил курс доллара на уровне 27,36 грн. Это на 9 коп. больше, чем было перед выходными. Евро подорожал на 13 коп. Стоит 31,25 грн.