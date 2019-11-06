Массовые сокращения госслужащих: грозит ли им безработица

Те, кто попадет под сокращение, могут встать на учет в Службу занятости. Далее есть возможность переквалифицироваться. Фото: stolychno.news

В Украине в рамках оптимизации взялись сокращать штат государственных служащих. Планируют уволить 18,5 тыс. работников районных госадминистраций. Еще 1770 должностей из-за перехода на электронную отчетность ликвидируют в Госстате.

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, тех, кто подпадает под сокращение, обещают предупредить за 2 месяца. Им покроют все компенсационные расходы. Помогут найти новое место работы.

"После увольнения первым делом люди могут обратиться в Службу занятости, стать на учет и получать пособие по безработице. Есть вариант бесплатно переквалифицироваться. Центр занятости готов учить швей, механиков, трактористов, сантехников. Таких специалистов не хватает", - рассказывает Gazeta.ua HR -эксперт Татьяна Пашкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновники будут получать зарплату по безналу

Объясняет, что на сайтах поиска работы около 50 тыс. вакансий. Правда работы для государственных служащих не так много.

"Пока не понятно, кого будут увольнять. Это могут быть люди разного возраста и опыта. Крайне трудно сказать, какую работу они смогут найти. Труднее будет тем, кто планирует остаться в сфере государственной службы. Те, кто сокращение расценит как шанс начать жизнь сначала, могут перепрофилироваться и найти новую работу в другой сфере. Вакансий хватает", - резюмирует Пашкина.

С 9 октября правительство запустило законопроект, отменяющий обязательность бумажных трудовых книжек. Информация о стаже содержаться в электронных реестрах. Их ввели с 2000-го.