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среда, 06 ноября 2019 21:10

Массовые сокращения госслужащих: грозит ли им безработица

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Массовые сокращения госслужащих: грозит ли им безработица
Те, кто попадет под сокращение, могут встать на учет в Службу занятости. Далее есть возможность переквалифицироваться. Фото: stolychno.news

В Украине в рамках оптимизации взялись сокращать штат государственных служащих. Планируют уволить 18,5 тыс. работников районных госадминистраций. Еще 1770 должностей из-за перехода на электронную отчетность ликвидируют в Госстате.

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, тех, кто подпадает под сокращение, обещают предупредить за 2 месяца. Им покроют все компенсационные расходы. Помогут найти новое место работы.

"После увольнения первым делом люди могут обратиться в Службу занятости, стать на учет и получать пособие по безработице. Есть вариант бесплатно переквалифицироваться. Центр занятости готов учить швей, механиков, трактористов, сантехников. Таких специалистов не хватает", - рассказывает Gazeta.ua HR -эксперт Татьяна Пашкина.

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Объясняет, что на сайтах поиска работы около 50 тыс. вакансий. Правда работы для государственных служащих не так много.

"Пока не понятно, кого будут увольнять. Это могут быть люди разного возраста и опыта. Крайне трудно сказать, какую работу они смогут найти. Труднее будет тем, кто планирует остаться в сфере государственной службы. Те, кто сокращение расценит как шанс начать жизнь сначала, могут перепрофилироваться и найти новую работу в другой сфере. Вакансий хватает", - резюмирует Пашкина.

С 9 октября правительство запустило законопроект, отменяющий обязательность бумажных трудовых книжек. Информация о стаже содержаться в электронных реестрах. Их ввели с 2000-го.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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