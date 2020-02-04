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"Маржа Холодова": парламент нарушил обещания президента и правительства

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&quot;Маржа Холодова&quot;: парламент нарушил обещания президента и правительства
Крупнейшие табачные производители входят в ТОП-10 налогоплательщиков Украины. Фото: Reuters

Верховная Рада не признала своей ошибки по законопроекту 1049, который уже почти привел к масштабному табачному кризису. Ожидается, что законопроект будет ветирован президентом

Сегодня парламент не поддержал проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №1049. "За" проголосовали только 145 народных депутатов.

Автор постановления, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что не поддержав постановление, народные депутаты нарушили обещание президента Украины. Ведь в конце 2019 года на переговорах с табачной отраслью и президент, и премьер-министр обещали отменить данный законопроект.

Напомним, законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" был принят в целом еще 4 октября 2019-го.

Но он не был до сих пор подписан из-за грубых нарушений Регламента Верховной Рады. Ведь накануне принятия, 3 октября члены профильного комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике внесли правку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, а вводит фиксированную маржу прибыли для компаний, которые осуществляют оптовую и розничную продажу сигарет.

Эта поправка стала известной как "маржа Холодова" - именно заместителя председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрея Холодова СМИ называют основным бенефициаром данной поправки. Ведь, по данным расследования программы "Схемы", он контролирует обширную сеть розничной продажи табачных изделий. Позже, по материалам программы, Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Принятие "маржи Холодова" парламентом заставило компанию "Бритиш Американ Тобакко Украина" остановить в ноябре 2019 производство на ее табачной фабрике в Прилуках и отозвать 25 млн. акцизных марок на 505 млн грн. Другой крупный производитель "Джи Ти Ай Украина" отозвал акцизные марки на 350 млн грн. А в компании "Филип Моррис Украина" заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

Даже не подписанный законопроект №1049 уже привел к тому, что в октябре-ноябре 2019 года госбюджет недополучил 2,5 млрд грн от табачного акциза.

Против скандальной поправки выступили и основные ассоциации иностранных инвесторов Украины. В частности, еще в ноябре 2019-го Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к президенту с просьбой не подписывать данный законопроект, заявив, что ЕВА "неприятно поражена практикой "маскировки" важных решений путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам".

В ситуацию был вынужден вмешаться лично президент Украины, который провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны (они входят и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины) и инициировал Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

12 декабря 2019-го правительство совместно с директорами крупнейших производителей табачной продукции Украины, подписав Меморандум, договорились о решении данного конфликта и недопущении подобных позорных ситуаций в будущем. В то же время народные депутаты, вопреки обещаниям президента и премьер-министра, настаивают на принятии законопроекта №1049.

Ожидается, что законопроект будет ветирован президентом Украины и возвращен в парламент с предложениями по изъятию скандальной поправки. Ведь в противном случае падение производства и налоговых платежей с табачных изделий, которое едва удалось остановить в ноябре, может восстановиться и даже существенно усилиться.

РБК-Украина
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05
февраля

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