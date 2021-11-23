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среда, 24 ноября 2021 07:10

Максимум с начала осени: курс доллара рванул вверх

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Максимум с начала осени: курс доллара рванул вверх
Польский злотый стоит 6,41 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 24 ноября установил курс доллара на уровне 26,86 грн. Курс вырос на 21 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Выше он был только 6 сентября - 26,92 грн.

В то же время евро подорожал на 18 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,23 грн.

Курс российского рубля - 35 коп.

Польский злотый стоит 6,41 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,79 грн. Продают по 26,81 грн.

За евро предлагают 30 грн. Продают по 30,15 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
24
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