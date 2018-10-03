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среда, 03 октября 2018 14:12

Ляпина предлагает АМПУ вернуться к разработке упрощенной Методике расчета портовых сборов

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Ляпина предлагает АМПУ вернуться к разработке упрощенной Методике расчета портовых сборов
Глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина считает, что методику расчета портовых сборов следует вернуть к разработке более упрощенному варианту

Глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина предлагает Администрации морских портов Украины (АМПУ) отказаться от нынешней методики расчета портовых сборов и вернуться к разработке более упрощенного ее вариант.

Об этом она заявила в ходе заседания рабочей группы в Госрегуляторслужбе во вторник.

"Мы имеем претензии к этому варианту Методики. Она запутанная, не функциональна и не отвечает на базовые вопросы. АМПУ не сможет согласовать с нами этот документ, поскольку в нем кроме инвестиционной составляющей есть вопрос подхода к затратам. До сих пор они не могут рассчитать, какими будут портовые сборы по этой методики", - отметила она.

По ее словам, следует вернуться к разработке более упрощенного варианта документа, который не будет всеобъемлюще подходить к затратам.

"Она должна быть прозрачной", - констатировала Ляпина.

При этом представитель Мининфраструктуры, выступая в ходе заседания рабочей группы, сообщил, что министерству также не нравится разработанный документ.

По его словам, Мининфраструктуры также выступает за снижение портовых сборов, а также поддерживает отмену НДС на сборы и отмену кросс-субсидирования убыточных портов.

Как отметила представитель Европейской бизнес-ассоциации в ходе своего выступления, владельцы грузов, платящие высокие портовые сборы в Украине, не могут нормально конкурировать на внешних рынках.

При этом, по ее словам, разработанная методика не имеет никаких рычагов сдерживания АМПУ. "Инвестиционная составляющая может только расти, но нет факторов, которые стимулировали бы АМПУ увеличивать свою эффективность", - сказала она.

Представитель ЕБА назвала нынешний уровень портовых сборов избыточным, поскольку АМПУ не может потратить накопленные средства. Она привела пример канального сбора, за счет которого планируется содержать все водные пути Украины.

Кроме того, она предложила, чтобы бизнес через совет портов или другой механизм принимал участие в утверждении инвестпроектов в портах.

Представитель Американской торговой палаты в ходе своего выступления сообщил, что не поддерживает разработанную методику.

"Портовые сборы должны быть уменьшены. Экспортеры не должны платить повышенные ставки и терять деньги, терять конкурентоспособность на внешних рынках. В конце концов, наша экономика теряет больше, бюджет недополучает налоги, не создаются рабочие места, сдерживается экономический рост", - сказал он.

По его мнению, в целом данная методика выглядит, как "ноу-хау" украинской нормативной базы.

"Нет стран, где функционирует такая методика. А тарифной политикой должна заниматься Нацкомиссии по регулированию цен на транспорте", - подчеркнул он.

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