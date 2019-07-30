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Луганской ТЭС временно понадобится спеццена на газ – Луганская ОГА

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Луганской ТЭС временно понадобится спеццена на газ – Луганская ОГА
Фото: Українська Енергетика

Из-за блокирования поставок угля со стороны РФ с понедельника Луганская ТЭС перешла на сжигание газа. Однако текущие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, поэтому ситуация в регионе остается напряженной. До возобновления поставок угля Кабмин должен установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС.

Об этом в комментарии "Урядовому курьеру" заявил директор областного департамента ЖКХ Виталий Сурай.

"Газ предоставляют по цене, которую установил Кабинет Министров для промышленных потребителей. Это дороже предельной цены на электроэнергию. Но как долго сможет станция производить такую дорогую электроэнергию? Мы уже обратились к премьер-министру Украины с просьбой обсудить вопрос работы Луганской ТЭС на уровне Государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и срочно рассмотреть и принять специальное решение. Мы предложили проект постановления по поводу возложения специальных обязательств на НАК "Нафтогаз Украины" в части ценообразования для нашей станции на период сжигания газа как топлива до момента перехода на уголь антрацитовой группы", - подчеркнул Сурай.

О проблемах с поставками антрацита власть Луганщины информировала правительство в течение июля, просила согласовать квоты и вмешаться в ситуацию через Министерство иностранных дел и представительство Украины в трехстороннем контактной группе.

"Квоты на поставку угля не согласовывает министерство экономического развития Российской Федерации с июня этого года. Ежемесячно это около 210-220 тыс. т", - сообщил Сурай

Как заявил глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

По словам заместителя главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрия Саквы текущие цены на электроэнергию не покрывают цену на газ. Ранее госпредприятие "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК "Нафтогаз Украины" реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м3 (без НДС, также не включена плата облгазу и Укртрансгазу).

Українські новини
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