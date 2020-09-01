Lufthansa на месяц перенесла восстановление сообщения с Киевом

Полеты вернут в октябре. Фото: "Цензор.нет"

Авиакомпания Lufthansa в месяц перенесла возобновление регулярных рейсов между Киевом и Мюнхеном.

Обновленное расписание в системе бронирования авиаперевозчика свидетельствует, что авиакомпания вернется на этот маршрут 2 октября 2020, а не 7 сентября, как было изначально, передает avianews.com.

Планируемая частота полетов оставлено без изменений. Три рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Мюнхена предусмотрены в 12.35, вылеты из Киева - в 16.40.

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К марту 2020 Lufthansa летала из Мюнхена в Киев и Львов и из Франкфурта в Киев.

Полеты из 46 стран собирается запретить Польша, согласно с проектом постановления. В этот список вошли Франция и Испания, Украина в нем нет.