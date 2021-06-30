Лучше промолчите - что нельзя говорить руководству

На работе стоит обсуждать рабочие моменты. Избегайте разговоров о личном. Фото: pixabay.com

Пройти собеседование и получить работу - это полдела. Важно влиться в коллектив, зарекомендовать себя как профессионала и ответственного сотрудника.

Иногда это не удается сделать из-за незнания профессионального этикета. О чем не стоит говорить с руководством, пишет Work.ua.

А сколько вы зарабатываете?/Сколько стоит эта вещь?

Не стоит обсуждать финансовое положение начальника. Такие вопросы лучше не задавать ни коллегам, ни руководству.

А дадите в долг?

С руководством у вас прежде всего профессиональные отношения. Лучше не просить шефа о финансовых услугах. Иногда из-за этого портятся отношения даже между ближайшими родственниками.

Повысите зарплату? Или мне уволиться?

Не шантажируйте руководство. Если хотите получать больше, спросите о ваших карьерных перспективах.

Не стыдно за поведение на корпоративе?

Поведение шефа на корпоративе - его личное дело. Вы не можете осуждать ни руководителя, ни коллег. Понятно, что и они не могут этого делать в отношении вас.

Чего злитесь? С женой/мужем поссорились?

Не стоит ставить слишком личные вопросы. На работе обсуждайте рабочие моменты.

А вы в курсе, с кем встречается Степан?

Это сплетни. Лучше обходите их. Иначе испортите свою репутацию.

За кого вы голосовали на выборах?

Политика, религия - не темы для разговора на работе. Конечно, если это не касается самой работы.

Скоро на пенсию?

Не стоит допрашивать шефа, когда он выйдет на пенсию.

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А знаете, как вас за спиной называют?

Это также сплетни. Руководству это точно не понравится.

Почему всегда я?/Почему всегда он/она?

Этот вопрос всегда недовольного сотрудника. Такие кадры не лучше влияют на атмосферу в коллективе. Поэтому рискуете остаться без работы.

Работы не имеют около 1,6 млн украинцев. По данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года показатель безработицы среди людей трудоспособного возраста составил 10,1%. Украинцы решают проблему с трудоустройством преимущественно самостоятельно. Едут на заработки за границу, несмотря на карантин и сложности, возникающие при пересечении границы.