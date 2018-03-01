Лотерейный оператор опроверг причастность к российскому капиталу

МСЛ опроверг причастность к российскому капиталу. Фото: МСЛ

Оператор государственных лотерей МСЛ в связи с очередной волной информационной атаки на компанию, официально сообщил, что не причастен к российскому капиталу и опровергает все обвинения в финансировании терроризма.

Данную информацию подтверждает Служба безопасности Украины, которая подтвердила безосновательность санкций против МСЛ после проведения расследования по уголовному производству №22015101110000228. Исходя из постановления о закрытии данного производства, к такому выводу в СБУ пришли не только на основании собственного расследования, но и посредством данных, полученных от Интерпола, Министерства финансов Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации компании МСЛ, СБУ уведомила, что отправила в СНБОУ письмо с предложением об исключении компании из санкционного списка в связи с отсутствием причин для санкций.

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Также, компания МСЛ сообщает, что в период 2012-2017 гг. компания выплатила в бюджет Украины 1 млрд. грн. налогов и сборов, и 36 млн. грн. в виде военного сбора. Выплаты в бюджет Украины осуществлялись в том числе и в период действия санкций 2015-2017 гг.

Одновременно, МСЛ сообщает, что деятельность компании законна, так как согласно ст. 15.2 Закона Украины "Про государственные лотереи в Украине", ранее выданные лицензии продолжают действовать до момента принятия новых нормативно-правовых актов, которые регулируют условия выдачи новых лицензий.