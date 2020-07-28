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среда, 29 июля 2020 20:23

"Лоббистская хотелка" - экономист раскритиковал закон о преимуществах местному бизнесу вопреки соглашению с ЕС

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&quot;Лоббистская хотелка&quot; - экономист раскритиковал закон о преимуществах местному бизнесу вопреки соглашению с ЕС
Экономист предостерег от принятия закона, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Фото: platforma-msb.org

Никакого экономического смысла в требовании локализации отечественного производителя нет, говорит экономист Владимир Дубровский о новом законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках", что нарушает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Принятый в первом чтении. Обязывающий иметь местную составляющую в машинах, которые закупают за счет государства или местных органов власти для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта в среднем на уровне 40 процентов.

"Это лоббистская хотелка, которую продвигают отечественные производители, чтобы поднять цены на свои товары. Во время каждой власти пытаются себе что-то отхватить и перешли в очередное наступление. За Януковича тоже в первом чтении приняли подобный законопроект о массовом производстве отечественной продукции. Если бизнес нужен, то он выживет - это один из принципов рыночной экономики. Дискриминации отечественных производителей нет. Разве что не могут конкурировать с теми, кто получает дешевые кредиты. это можно решить, если государство будет предоставлять банкам на такие кредиты гарантии", - объясняет эксперт.

Такое лобби существует и в других странах. В частности, эксперты в США предостерегают, что это не стоит от них подражать, добавляет.

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"До принятия этого закона в течение года делали артподготовку в медиа. Это так называемая кампания против соросят, то есть грантоедов. Так называли многих общественных активистов. Очевидно, выдуманная в ФСБ России. С экономической точки зрения, все это индустриальное лобби корнями входит глубоко в совок", - заключает.

Власть имеет два интереса в направлении предназначенных для борьбы с коронавирусом средств на ремонт дорог. Это коррупция и повышение рейтинга.

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