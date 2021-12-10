Лоббистам антитабачных инициатив невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС

 
Ексклюзивы
1/5
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 1359
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 828
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 531
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1692
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 846
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 15669
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3393
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1737
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 342
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 639
Фото
Все фото
18
6
4
21
5
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео
Все видео
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3375
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5850
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1332
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4005
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 441
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
пятница, 10 декабря 2021 14:47

Лоббистам антитабачных инициатив невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС

  Комментировать
Лоббистам антитабачных инициатив невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС

Общественные организации, которые продвигают антитабачные законопроекты через Верховную раду и лояльных народных депутатов, пытаются внедрить в украинское законодательное поле ограничения, которые отсутствуют в профильных "антитабачных" директивах Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения. Об этом идет речь в обнародованном накануне исследовании Украинского института будущего "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект №4358 бороться с курением", пишет РБК-Украина.

По мнению авторов исследования, внедрение такого ужесточенного регулирования способно привести к увеличению объемов контрабанды и производства контрафактной продукции, потерям бюджета, рабочих мест и негативно отражаться на здоровье граждан.

Журналисты напоминают, что одним из крупнейших "игроков" на рынке "антитабачного лоббизма" называют американского миллиардера Майкла Блумберга, который уже потратил на борьбу с табачной отраслью около $1 млрд. По данным СМИ, организации, связанные с The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use - Campaign for Tobacco-free kids и Vital Strategies – являются основными спонсорами ГО "Життя" (выделили им только в 2020 году около 10 млн грн., в текущем году суммы могут быть еще больше). Кроме того, именно лоббирование антитабачных законопроектов является частью ключевых индикаторов для получения последующих грантов даже несмотря на безрезультатные попытки продвинуть через Раду предыдущие версии таких законопроектов с излишне жестким регулированием.

На примере законопроекта 4358, эксперты УИБ демонстрируют, в какие именно противоречия с Директивой 2014/40/ЕС о противодействии курению вступает первая редакция документа, разработанная и лоббируемая ГО "Життя". В частности, предлагалось внедрить запрет на любые изменения по типу (виду, формам) пачек сигарет, имплементировать стандартизированную внешнюю поверхность упаковки табачных изделий, запретить размещать на пачках сигарет сообщения "о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках, или об их отсутствии".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лоббистам антитабачных инициатив невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Запорожскому гетману поляки отрезали голову

Самое читаемое
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 19080
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 15669
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 11746
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 10864
Женщина рассказала, почему задушила 2-летнего сына
Женщина рассказала, почему задушила 2-летнего сына Просмотров: 9522
Экономика
Украинцы высказались относительно идеи Зеленского об экономическом паспорте
Украинцы высказались относительно идеи Зеленского об экономическом паспорте Просмотров: 189
Запрет полиэтилена: с чем пойти в магазин
Запрет полиэтилена: с чем пойти в магазин Просмотров: 5175
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу"
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 3735
Перед выходными валюта стремительно подешевела
Перед выходными валюта стремительно подешевела Просмотров: 405
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
14
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
14
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
1
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Голосов: 27003
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть