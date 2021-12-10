Лоббистам антитабачных инициатив невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС

Общественные организации, которые продвигают антитабачные законопроекты через Верховную раду и лояльных народных депутатов, пытаются внедрить в украинское законодательное поле ограничения, которые отсутствуют в профильных "антитабачных" директивах Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения. Об этом идет речь в обнародованном накануне исследовании Украинского института будущего "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект №4358 бороться с курением", пишет РБК-Украина.
По мнению авторов исследования, внедрение такого ужесточенного регулирования способно привести к увеличению объемов контрабанды и производства контрафактной продукции, потерям бюджета, рабочих мест и негативно отражаться на здоровье граждан.
Журналисты напоминают, что одним из крупнейших "игроков" на рынке "антитабачного лоббизма" называют американского миллиардера Майкла Блумберга, который уже потратил на борьбу с табачной отраслью около $1 млрд. По данным СМИ, организации, связанные с The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use - Campaign for Tobacco-free kids и Vital Strategies – являются основными спонсорами ГО "Життя" (выделили им только в 2020 году около 10 млн грн., в текущем году суммы могут быть еще больше). Кроме того, именно лоббирование антитабачных законопроектов является частью ключевых индикаторов для получения последующих грантов даже несмотря на безрезультатные попытки продвинуть через Раду предыдущие версии таких законопроектов с излишне жестким регулированием.
На примере законопроекта 4358, эксперты УИБ демонстрируют, в какие именно противоречия с Директивой 2014/40/ЕС о противодействии курению вступает первая редакция документа, разработанная и лоббируемая ГО "Життя". В частности, предлагалось внедрить запрет на любые изменения по типу (виду, формам) пачек сигарет, имплементировать стандартизированную внешнюю поверхность упаковки табачных изделий, запретить размещать на пачках сигарет сообщения "о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках, или об их отсутствии".
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