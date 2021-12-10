Лоббистам антитабачных инициатив невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС

Общественные организации, которые продвигают антитабачные законопроекты через Верховную раду и лояльных народных депутатов, пытаются внедрить в украинское законодательное поле ограничения, которые отсутствуют в профильных "антитабачных" директивах Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения. Об этом идет речь в обнародованном накануне исследовании Украинского института будущего "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект №4358 бороться с курением", пишет РБК-Украина.

По мнению авторов исследования, внедрение такого ужесточенного регулирования способно привести к увеличению объемов контрабанды и производства контрафактной продукции, потерям бюджета, рабочих мест и негативно отражаться на здоровье граждан.

Журналисты напоминают, что одним из крупнейших "игроков" на рынке "антитабачного лоббизма" называют американского миллиардера Майкла Блумберга, который уже потратил на борьбу с табачной отраслью около $1 млрд. По данным СМИ, организации, связанные с The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use - Campaign for Tobacco-free kids и Vital Strategies – являются основными спонсорами ГО "Життя" (выделили им только в 2020 году около 10 млн грн., в текущем году суммы могут быть еще больше). Кроме того, именно лоббирование антитабачных законопроектов является частью ключевых индикаторов для получения последующих грантов даже несмотря на безрезультатные попытки продвинуть через Раду предыдущие версии таких законопроектов с излишне жестким регулированием.

На примере законопроекта 4358, эксперты УИБ демонстрируют, в какие именно противоречия с Директивой 2014/40/ЕС о противодействии курению вступает первая редакция документа, разработанная и лоббируемая ГО "Життя". В частности, предлагалось внедрить запрет на любые изменения по типу (виду, формам) пачек сигарет, имплементировать стандартизированную внешнюю поверхность упаковки табачных изделий, запретить размещать на пачках сигарет сообщения "о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках, или об их отсутствии". "Международное законодательство не требует имплементации таких норм. В то же время исследования утверждают, что курильщики с опытом, как правило, редко меняют свои привычки, так что наличие или отсутствие каких-либо сообщений на пачках (включая даже изменение дизайна этих пачек) незначительно повлияет на их осознанный выбор", – говорится в тексте исследования УИБ. Кроме того, по данным УИБ, в первой редакции проекта 4358 содержались нормы о введении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий без торгового знака, и запрете упаковки сигарет со скругленными или скошенными краями, чего вообще нет в Директиве 2014/40/ЕС. Также ни в Директиве, ни в Конвенции ВОЗ не упоминается запрет на выкладку табачных изделий на прилавке, что авторы законопроекта 4358 почему-то считают "рекламой". Кроме того, первая редакция содержала и необоснованный запрет на продажу сигарет лицам до 21 года, чего нет ни Директиве, ни в Конвенции, говорится в материале РБК. Законопроект 4358 готов ко второму чтению в редакции, максимально приближенной к нормам Директивы 2014/40/ЕС, хотя и не полностью соответствующей ее требованиям. Парламентарии, которые работали над документом в профильном комитете по вопросам здравоохранения и здоровья нации, отклонили поправки о чрезмерном давлении на бизнес, которые продвигали представители антитабачного лобби, добавляет издание. Под видом внедрения в Украине европейских норм и правил, через документ пытались продвинуть гораздо более жесткие запреты и ограничения, которые никак на уровне курения не отразятся. Зато точно приведут к росту контрабанды сигарет и объемов контрафактной продукции, и, соответственно, многомиллиардным потерям бюджета. Ведь, мошенникам куда проще подделывать сигареты, когда можно просто менять название, не трудясь над разнообразными дизайнами пачки", – отмечают авторы в статье.