Легализация казино превратится в "пшик", если не будет международной стандартизации - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 72
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2 Просмотров: 1684
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1008
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 963
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 900
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11376
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1737
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6462
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2853
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 72
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
четверг, 28 ноября 2019 19:06

Легализация казино превратится в "пшик", если не будет международной стандартизации - эксперт

  Комментировать
Легализация казино превратится в &quot;пшик&quot;, если не будет международной стандартизации - эксперт
Фото: "Цензор"

Механизм лицензирования игрового оборудования по международным стандартам не прописан во всех законопроектах о легализации игорного бизнеса, кроме проекта закона №2285-2. Без этого нивелируется весь смысл легализации азартных игр. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Кирилл Молчанов.

"Легализация казино без международной стандартизации станет лишь очередным "пшиком". В таком случае мы получим лишь "псевдо-реформу" в стиле Петра Порошенко, на которые уже насмотрелись за прошедшие 5 лет. А вместо прозрачного и регулируемого рынка игровых услуг, мы получим хаос. Интересно, что из всех альтернативных законопроектов этот момент учтен только в проекте закона №2285-2. Только в нем внятно прописано лицензирование оборудования именно по международным стандартам. Все остальные этот момент игнорируют", - отметил политолог.

По его словам, лицензирование по международным стандартам позволит избежать манипуляций с выигрышами со стороны игровых клубов и защитить игроков от обмана, поскольку владельцы оборудования не смогут его перенастраивать.

"Эта старая практика применялась еще до запрета азартных игр в 2009 году. Работало тогда это так: открывается игровая точка с автоматами и владелец настраивает их на частую выдачу выигрыша. За короткий срок набивает себе "публику", которая бежит туда, потому что там "выдает". Когда постоянных клиентов становится достаточно, владелец перенастраивает автомат и тот перестает "выдавать", а клиенты, в надежде сорвать куш, продолжают в него закидывать деньги. То есть, без лицензирования, от "честной игры" не остается даже названия", - объяснил Молчанов.

Кроме того, как считает эксперт, без лицензирования, в страну хлынет неограниченное количество старого игрового оборудования, с которым подобные операции делать гораздо проще.

"В основном законопроекте (предложенном Кабмином - прим.ред.) имеются и другие косяки. Например, в нем нет проведения открытого конкурса в состав контролирующей Комиссии по азартным играм. То есть кто туда попадет, по чьим квотам, чьи интересы будет отстаивать - решительно не ясно. Хотя вопрос "кто будет проверять и контролировать игровые точки?" - один из основных. Если туда попадут "мутные" люди, то и результат будет соответствующий. Этого положения также нет и в остальных проектах закона, кроме №2285-2", - отметил политолог.

Он также добавил, что в этом проекте закона также предлагается ввести должность инспектора, который будет заниматься непосредственными проверками казино и игровых клубов.

"Кроме всего вышеперечисленного, в этой редакции закона также прописан механизм блокировки нелегальных онлайн-казино, которых в сети работает с избытком. В онлайне сейчас в азартных играх крутится денег никак не меньше, чем в уличных точках. Но складывается такое ощущение, что этой сферы принципе не существует, поскольку в других законопроектах ее просто проигнорировали", - подытожил Кирилл Молчанов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легализация казино превратится в "пшик", если не будет международной стандартизации - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 52742
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 17164
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 14319
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 12240
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 11241
Экономика
Рустам Гильфанов: Почему IT-сфера стала двигателем КСО в Украине
Рустам Гильфанов: Почему IT-сфера стала двигателем КСО в Украине Просмотров: 81
Чтобы появлялись новые городские сервисы, необходимо открыть доступ к инфоресурсам – Вавриш
Чтобы появлялись новые городские сервисы, необходимо открыть доступ к инфоресурсам – Вавриш Просмотров: 72
ФГИ стоит искать системных инвесторов, а не "отжимать" ранее проданные объекты – экономист
ФГИ стоит искать системных инвесторов, а не "отжимать" ранее проданные объекты – экономист Просмотров: 45
Зарплата: украинцы стали получать больше
Зарплата: украинцы стали получать больше Просмотров: 270
Транзит газа: Газпром грозится перекрыть вентиль
Транзит газа: Газпром грозится перекрыть вентиль Просмотров: 738
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
2
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
Голосов: 22492
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua