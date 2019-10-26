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суббота, 26 октября 2019 15:07

Легализация игорного бизнеса: какие выгоды бюджета

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Легализация игорного бизнеса: какие выгоды бюджета
Уровень дохода зависит от финансовой модели легализации игорного бизнеса. Фото: Ракурс

Украина может получить 5-9 млрд грн дохода от легализации игорного бизнеса.

"Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проекте бюджета", - говорит министр финансов Оксана Маркарова, пишет Lb.ua.

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Объясняет, что уровень дохода зависит от финансовой модели легализации игорного бизнеса.

В то же время по словам премьера Алексея Гончарука, легализация игорного бизнеса позволит получить дополнительные 2-2,5 млрд грн.

Законопроект поручил разработать правительству президент Владимир Зеленский. Деньги от игорного бизнеса планируют направлять на нужды образования, медицины и спорта. 18 октября Верховная Рада зарегистрировала соответствующий законопроект. Азартные игры планируют разрешить только на территории отелей. Будут использоваться игровое оборудование с программным обеспечением, которое соответствует международным стандартам.

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