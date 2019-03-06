Курсовые скачки и откат назад: каким будет доллар в марте

Доллар стоит дешевле 27 грн. Официальный курс на 6 марта составляет 26,76 грн. Фото: Depositphotos

В марте могут быть скачки курса доллара. В то же время ситуация будет оставаться относительно стабильной.

"В марте гривна будет вести себя так же, как и сейчас: скучно и относительно стабильно. Продлится замедленная ревальвация. Хотя время от времени, конечно, возможны скачки. Курс доллара может подниматься и выше 27 гривен. Далее снова будет откат", - говорит экономист Александр Охрименко, пишет Сегодня.

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На курс национальной валюты не повлияют выборы и социальные программы правительства.

"Ни выборы, ни выплаты субсидий наличными, ни повышение пенсий на курс гривны не повлияют никак. На него влияют выпуск ценных бумаг, импортеры и экспортеры - крупные игроки. Валюты в стране сейчас больше, чем нужно. В первую очередь, благодаря трудовым мигрантам . Правда Нацбанк время от времени выкупает ее. Делает это, чтобы не было слишком существенной ревальвации", - отмечает Охрименко.

Национальный банк на 6 марта установил курс доллара на уровне 26,76 грн. Американская валюта стоит дешевле всего с начала 2019-го.