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пятница, 30 июля 2021 07:10

Курсовые качели: сколько стоит валюта перед выходными

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Курсовые качели: сколько стоит валюта перед выходными
Евро подорожал на 22 копейки. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 30 июля установил курс доллара на уровне 26,88 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 22 коп. Стоит 31,92 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,82 грн. Продают по 27,02 грн.

За евро предлагают 31,68 грн. Продают по 31,90 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
30
июля

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