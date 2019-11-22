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понедельник, 25 ноября 2019 07:10

Курсовые качели: сколько стоит доллар 25 ноября

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Курсовые качели: сколько стоит доллар 25 ноября
Доллар подешевел на 3 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 25 ноября установил курс доллара на уровне 24,16 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 26,72 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,16 грн. Продают по 24,20 грн.

За евро предлагают 26,68 грн. Продают по 26,73 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
25
ноября

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